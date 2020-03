Neun Ärzte erklärten für Notdienst in Windischgarsten ihre Bereitschaft

"Ein Blick auf die Landkarte ist das stärkste Argument", sagt der Bürgermeister von Spital am Pyhrn, Ägidius Exenberger (SP). Er und seine Amtskollegen aus den Berggemeinden im Süden des Bezirkes Kirchdorf bemängeln seit Jahren, dass in der hausärztlichen Betreuung der Bevölkerung außerhalb der Ordinationszeiten eine Lücke klaffe. Der Hausärztliche Notdienst (HÄND), der beim Roten Kreuz in Kirchdorf stationiert ist, sei für Krankheitsfälle zu weit entfernt, sagt Exenberger: Wenn Kinder hohes Fieber bekämen, würden die Mütter sie oft ins Auto packen und gleich ins Krankenhaus bringen. "Die Eltern haben stundenlange Ungewissheit, ob das eine bedrohliche Geschichte ist. Das geht so nicht."

Die Bürgermeister sind sich einig, dass der HÄND im Bezirk einen zweiten Standort im Süden braucht. In der Gemeinde Windischgarsten wäre dafür ausreichend Platz bei der Rotkreuz-Dienststelle, teilten sie den Landesverantwortlichen mit. Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander zeigte bei einer Vorsprache Exenbergers in der Angelegenheit Verständnis. Sie sagte aber auch, dass es eine Grundvoraussetzung wäre, dass sich überhaupt Praktiker in der Region für einen Hausärztlichen Notdienst im Raum Windischgarsten bereitfinden müssten. Exenberger hatte immer betont, er habe längst eine Namensliste der bereitwilligen Mediziner an alle Entscheidungsträger geschickt. Bei dem Gespräch bei Haberlander hieß es aber, man kenne eine solche Tabelle nicht. Der Landtagsabgeordnete des Bezirkes, Christian Dörfel (VP), betonte ebenfalls, dass man dann über einen HÄND in Windischgarsten weiterreden könne, wenn sichergestellt sei, dass sich genügend Ärzte zum Mittun fänden: "Wir brauchen einfach eine solche Liste."

Diese hat Exenberger nun "dreifach eingeschrieben" am 21. Februar an den oö. Ärztekammerpräsidenten Peter Niedermoser, LH-Stv. Christine Haberlander, Landesrätin Birgit Gerstorfer, die Österreichische Gesundheitskasse und Christian Dörfel in einem Brief geschickt. Neun Ärzte, zwei davon aus der Obersteiermark, haben sich demnach bereiterklärt, an einem HÄND in Windischgarsten mitzuwirken. Exenberger sieht nämlich auch ein bundesländerübergreifendes Projekt darin: Im Alltagsleben der Bürger gebe es die Ländergrenze nicht.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at