Neues Wohnheim in St. Valentin Tür an Tür mit Pflege und Therapieeinrichtung

In ihrem Ursprung als "Gemeinnützige Arbeiter-, Bau- und Wohnungsgenossenschaft für Gloggnitz und Umgebung r.G.m.b.H." geht die SG Neunkirchen auf den einstigen Staatskanzler Karl Renner als einen ihrer Gründerväter zurück. Das Bildnis des Ahnherrn der österreichischen Sozialdemokratie, des alten Herrn mit der runden Brille und dem weißen Bart, spiegelt die Generation, die die Genossenschaft mit einem Neubau auf einer 7400-Quadratmeter-Fläche in der Nähe des Franz-Forster-Platzes im Auge hat: Ein Teil der Wohnungen wird für den Mobilhilfsdienst "Betreutes Wohnen" ausgerechnet, darüber hinaus sind noch Einheiten mit 40 Pflegebetten vorgesehen. "Wir wollen, dass St. Valentiner ihren Lebensabend in ihrer Heimatstadt verbringen können, egal wie ihr Gesundheitszustand ist", sagt Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr (SP).

Das geriatrische Fachwissen und Pflege- und Therapiepersonal steuert der Gemeindearzt von Stadt Haag, Anton Hengst, bei, der in der Nachbarstadt ein weithin als Musterheim gepriesenes privates Alten- und Pflegezentrum führt.

Sein Engagement nunmehr auch in St. Valentin werde weitere 150 Jobs in Pflegeberufen schaffen, sagte Hengst in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Suchan-Mayr am Mittwoch. Der Geschäftsführer der SG Neunkirchen, Martin Weber, kündigte neben dem Wohnheim auch ein Tagesbetreuungszentrum für Urlaubs- und Kurzzeitpflege an. Ein rascher Baubeginn hängt davon ab, wann der übliche Landesanteil finanziert wird.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at