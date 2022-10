Neues Sicherheitszentrum für Rotes Kreuz und Feuerwehr auf der Schaufel

Eine gute Schlagzeile konnte Bürgermeister Lukas Michlmayr (VP), der auch mit der Hoffnung auf einen Sitz im NÖ. Landtag bei der bevorstehenden Landtagswahl kandidiert, gut gebrauchen. Mit Spitzenvertretern der Blaulichtorganisationen schaufelte Michlmayr gemeinsam mit Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf (VP) beim Spatenstich für das neue Sicherheitszentrum in der Stadt an einem Erdhaufen, der für die Fotografen und Kameraleute aufgeschüttet worden war. Bei dem Festakt wurde Erde über die Peinlichkeit geschaufelt, als der Stadtchef auf der Heimfahrt von einem Weinfest der Amstettner VP alkoholisiert von der Polizei angehalten wurde und den Führerschein abgeben musste. Michlmayr hat sich in aller Form für den "Riesenfehler", den er begangen habe, entschuldigt. Darüber hinaus hat die Partei die Angelegenheit ausgesessen, VP-Bezirksparteiobmann Nationalrat Andreas Hanger hatte Michlmayr das Vertrauen ausgesprochen, ohne irgendwelche Konsequenzen einzufordern.

Das neue Sicherheitszentrum ist ein Vorhaben, zu dem sich alle bekennen. Feuerwehr und Rettung sowieso. Der Landeskommandant des Roten Kreuzes, Josef Schmoll, freute sich darauf, dass die neue gemeinsame Zentrale, in der man neben Schulungs- und Mannschaftsräumen auch die Waschbox teilen werde, die Kommunikation und Kameradschaft der Einsatzkräfte weiter stärken werde. Landesfeuerwehrkommandant-Stv. Martin Boyer sah insbesondere einen Vorteil, dass das neue Haus an der Westautobahn liege, womit Unfallopfern schneller geholfen werden könne. Pernkopf, der die Fixzusage von zwei Millionen Landesförderung im Gepäck hatte, versicherte volle Unterstützung des Landes NÖ. Wenngleich die Gesamtkosten bei neun Millionen Euro zu liegen kämen, befürwortet auch die Liste "Für Haag" das neue Sicherheitszentrum. Auf ihre Eingaben hin hatte die Gemeindeaufsicht des Landes vor einem Jahr festgestellt, dass bei Projekten der Gemeinde immer dieselben Planer zum Zug gekommen seien, sodass dies bereits "auffällig" gewesen sei. Michlmayr hatte daraufhin versprochen, künftige Planungsprojekte wieder auszuschreiben.