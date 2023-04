Neues Schul-Projekt: Taubenpost soll Generationen verbinden

"Briefe zu schreiben, sollte wieder modern werden und Freude in den Alltag bringen", sind sich die Steyrer Community Nurses und Vertreter aus der Volksschule St. Anna einig. Aus diesem Grund haben die Nurses gemeinsam mit Schuldirektorin Ulrike Silber und Klassenlehrerin Claudia Sießl die Aktion "Taubenpost" ins Leben gerufen. Dabei werden ab sofort Brieffreundschaften zwischen schreibfreudigen Kindern der 4c-Klasse sowie Steyrer Senioreninnen und Senioren unterstützt und organisiert. "Wer weiß noch, wie es früher war, einen Brief zu erhalten, den man schon voll Spannung erwartet hat?", lässt Community Nurse Erika Schober Erinnerungen wach werden. Ein Gefühl, das die junge Generation so nicht mehr kennt. Die Kinder der privaten Volksschule St. Anna sind dennoch von dieser Idee begeistert und freuen sich, auf ihrem selbstgestalteten Briefpapier mit der Taube "Clementina" zu schreiben. Sie sind neugierig auf die Antworten und Lebensgeschichten der älteren Menschen. "Handschrift ist Hirnschrift", beschreibt Community Nurse Stephan Pascher den Nutzen dieser Aktion für die ältere Generation. Interessierte Senioren aus Steyr sollen sich bitte telefonisch melden unter (07252) 81777-593 oder -592.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper