Neues Leben für alte Jeans

Wie kann der Verbrauch an Textilien umweltfreundlicher werden? Und was können ein Modehaus und eine Werkstätte für Menschen mit besonderen Bedürfnissen dazu beitragen?

Diese Frage stellten sich Johannes Behr-Kutsam vom Modehaus Kutsam und Michaela Mekina vom evangelischen Diakoniewerk Bad Hall im Herbst 2020. Schließlich war die Idee geboren: Alte, nicht mehr getragene Jeans, die nur im Kasten herumhängen, lassen sich prima in schicke Handtaschen umnähen. "Upcycling" heißt dieser anhaltende Trend. Nun erhielt Kutsam für die Umsetzung den 1. Platz beim "Modeinna", dem Nachhaltigkeitspreis des Bundesgremiums Handel mit Modeartikeln Österreich in der Kategorie sozial innovativ und nachhaltig. Die Taschen sind in den Kutsam Modehäusern erhältlich. Der Erlös geht an die Werkstätte des Diakoniewerks.

