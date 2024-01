Neues Glück für sieben Kaninchen

Sieben Kaninchen mittleren Alters befanden sich in einer misslichen Lage. Ihre Besitzerin, eine langjährige Unterstützerin des Tierparadieses, war aufgrund einer schweren Erkrankung in die Notaufnahme gebracht worden.

In dieser Situation war sie nicht mehr in der Lage, sich um ihre geliebten Haustiere zu kümmern, und vertraute sie den kundigen Händen der Tierparadies-Mitarbeiter an. Olga, ein charmantes Mitglied der siebenköpfigen Kaninchengruppe, und ihre sechs Artgenossen haben nun im Tierparadies Schabenreith ein neues, liebevolles Zuhause gefunden. Sie erfreuen sich guter Gesundheit und zeigen sich dankbar für die Fürsorge und Liebe, die sie in ihrer neuen Umgebung erfahren.

Kaninchen zählen zur Familie der Hasen und sind keine Nagetiere, obwohl sie oft fälschlich als solche bezeichnet werden. Wildkaninchen kamen ursprünglich nur in Nordafrika, Südfrankreich und auf der Iberischen Halbinsel vor. Heute leben die Tiere durch menschliche Verbreitung in ganz Europa, Australien, Neuseeland, Südafrika, Nord- und Südamerika und auf zahlreichen Pazifik- und Karibik-Inseln. Kaninchen und Hase teilen sich zwar in der Zoologie die gleiche Familie, sind jedoch völlig unterschiedliche Gattungen, die sich auch miteinander nicht fortpflanzen können. Auch wenn sie oft als Hasen bezeichnet werden, stammen alle Hauskaninchen-Rassen vom Wildkaninchen ab.

