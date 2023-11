Wechsel im ÖGB-Regionalsekretariat: Die 46-jährige Evita Pessenhoffer folgt als Regionalsekretärin Mario Roitmair nach. Roitmair ist als Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft vida nach Linz gegangen.

Pessenhoffer bringt für ihre Tätigkeit als Regionalsekretärin umfassende betriebsrätliche Erfahrung mit. 22 Jahre lang war die gebürtige Steyrerin bei MAN Truck & Bus in ihrer Heimatstadt beschäftigt, davon sieben Jahre als Betriebsrätin. In den vergangenen zweieinhalb Jahren war sie stellvertretende Betriebsratsvorsitzende. "Vor allem das Ende von MAN, an dem der Übergang zur Steyr Automotive zu bewerkstelligen war, stellte eine sehr fordernde Zeit dar, die mich geprägt hat", sagt Pessenhoffer.

Ihre Erfahrung möchte sie nun den Betriebsräten und Mitgliedern in der Region Steyr, die die Bezirke Steyr-Stadt und Steyr-Land umfasst, mitgeben. "Mein Herz brennt für die Gewerkschaftsbewegung. Dieses Feuer möchte ich weitertragen und auch möglichst viele Mitglieder bei Problemen in der Arbeitswelt unterstützen", sagt Pessenhoffer und freut sich über ihre neue Aufgabe.

