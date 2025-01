Neues Format soll Steyr wieder zum Lachen bringen

Chris Lohner gastiert am 29. März im Alten Theater in Steyr.

Humor ist ein bewährtes Mittel, um Zeiten wie diese ein wenig erträglicher zu gestalten. Die Arbeiterstadt Steyr, schon in der Vergangenheit nicht von vielerlei Krisen verschont geblieben, beglückt ihre Bürger daher mit einem neuen Format. Ein abwechslungsreiches Kabarettprogramm soll die Steyrer heuer zum Lachen bringen.

Den Auftakt macht die wohl bekannteste Stimme Österreichs: Chris Lohner spielt am Samstag, 29. März, im Alten Theater "Bazooka und die vier im Jeep", eine humorvolle Liebeserklärung an Wien.

Nur eine Woche später, am Samstag, 5. April, gastiert Thomas Maurer mit "Trotzdem" ebenfalls im Alten Theater. In seinem aktuellen Programm dreht sich alles rund um die Manipulationsmöglichkeiten und Echokammern in der digitalen Welt.

Die Science Busters gibt es am Freitag, 23. Mai, zu erleben. Sie präsentieren wie gewohnt eine gelungene Mischung aus Wissenschaft und Humor mit "Planet B" im Stadttheater Steyr.

Nach der Sommerpause geht es am Freitag, 5. September, mit "Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber" wieder im Alten Theater weiter. Der aus der ORF-Comedy-Quizshow "Was gibt es Neues?" bekannte oberösterreichische Kabarettist erzählt die Geschichte eines jungen Antihelden und der Menschen, die seinen Lebensweg kreuzen.

Am Samstag, 4. Oktober, marschieren Maschek quer durch die Fernsehsender und YouTube-Channels und bringen einen Abend mit Bewegtbildunterstützung ins Stadttheater.

Lukas Resetarits gastiert am Samstag, 29. November, im Stadttheater und stellt in seinem bereits dreißigsten Programm Fragen über Fragen über das Glück.

Zum Finale erzählt am Freitag, 12. Dezember, Christian Dolezal im Alten Theater in seinem ersten Comedy-Programm von dem Streben nach Liebe und dem Scheitern wegen lächerlichster Unzulänglichkeiten.

Karten sind beim Stadtservice, in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen und Trafikplus-Trafiken in ganz Österreich sowie auf www.oeticket.com erhältlich.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner