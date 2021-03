Neues Format beim Freien Radio B138

Gegenüber Menschen mit psychischen Problemen gibt es oft Vorurteile. Eine neue Radiosendung will damit aufräumen und Einblicke in einen Lebensalltag geben, der für Außenstehende oft schwer nachzuempfinden ist. "Wir wollen Grenzen und Barrieren im Kopf aufbrechen und Menschen mit Beeinträchtigungen einen Platz im öffentlichen Raum geben", sagt der Sendungsverantwortliche Thomas Diesenberger von der Caritas.

Einmal im Monat geht "invita on the radio" beim Freien Radio B138 on air. "Unsere Sendung ist ein Fenster in das Leben der Bewohner von invita", erklärt Diesenberger: "Wir sprechen über Alltagsthemen. Wir verfolgen die gesellschaftspolitische Ambition, diese Menschen sichtbar zu machen. Wir wünschen uns für sie mehr Verständnis in Hinblick auf ihre Lebensrealität und ihre Bedürfnisse."

invita ist ein Angebot der Caritas, das Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen unterstützt, ihr Leben nach ihren Bedürfnissen gestalten zu können. Das Redaktionsteam besteht aus Bewohnern und Caritas-Mitarbeitern.

"invita on the radio" ist jeden 2. Freitag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf 102,3 MHz (Kremstal) und 94,2 MHz (Almtal) zu hören.