Neues Festival: Theatertage Steyr

Am Freitag im Alten Theater: Ein Frauenleben süß – sauer

Das Programm für Jung und Alt kann sich sehen und hören lassen: Von der Kinderoper über Popmusik und Hip-Hop, Konzerte und eine Lesung bis zu verschiedenen Workshops, Märchen und Kabarett ist alles, was das kulturelle Herz begehrt, dabei. Eine spezielle Inszenierung der Zauberflöte findet hier ebenso ihren Platz wie Rapmusik made in Österreich. Veranstaltet werden die Theatertage vom Kulturverein "Freiatmende Kunst". Intendantin Beate Korntner-Kanitz möchte ein Theaterfestival ins Leben rufen, das alle Menschen anspricht und heimische Kunstschaffende fördert. Los geht’s am Freitag, 28. April. Näheres: www.theatertage.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper