Erstmals bieten heuer der Tourismusverband Steyr und Nationalpark Region gemeinsam mit dem Lebensraum Ennstal in den Sommerferien ab kommenden Montag, 11. Juli, bis einschließlich Sonntag, 11. September, ein Ferienprogramm für Gäste der Region und alle Ennstaler an. Das Programm: montags Schnupperklettern in Gaflenz, dienstags und sonntags geführte Rangertour im Nationalpark Kalkalpen, mittwochs Führung im Tal der Feitlmacher in Trattenbach, donnerstags auf dem Nagelschmiedweg zur Burgruine Losenstein, freitags Kräutertour am „Nahtur“-Bienen- und Kräuterlehrpfad in Brunnbach und jeden Sonntag Marktspaziergang und Besuch der Katzensteinermühle in Weyer. Weitere Infos auf www.lebensraum-ennstal.at. Eine Anmeldung bis spätestens 9 Uhr des Vortages ist erforderlich.