Neues Eldorado für Gamer in Vestenthal: Im Porsche mit Vollgas auf dem Nürburgring

Einen großen Fan haben der 27-jährige Jan Kernstock aus Golling an der Erlauf bei Pöchlarn im Bezirk Melk und der um vier Jahre ältere gebürtige Lunzer Philipp Hauser, der aktuell in Scheibbs lebt, bereits: Haidershofens Bürgermeister Michael Strasser ist von der Geschäftsidee des Duos begeistert. "Das Fahrgefühl ist so real, dass man vergisst, in einem Simulator zu sitzen", sagt Strasser. Er freue sich sehr, solch ein innovatives Unternehmen in Vestenthal zu haben.

Kernstock, Hubschrauberpilot im Zivilberuf, und sein Partner Hauser, IT-Spezialist in einem Krankenhaus, haben mit ihrer Raceverse VR GmbH das erste Virtual-Reality-Simracing-Studio Österreichs eröffnet. Mit ihrer Idee wollen sie Motorsport- und Gaming-Fans Abwechslung und eine neue Heimat bieten. Bis zu sechs Personen können auf hochmodernen Rennsimulatoren mit Virtual Reality sowie immersivem Sounddesign, sprich einer Geräuschkulisse, die das Gefühl gibt, in einem echten Rennwagen zu sitzen, mit- und gegeneinander spielen und fahren. Schon bei der offiziellen Eröffnung am vergangenen Donnerstag waren die Gäste vom überaus realistischen Fahrgefühl beeindruckt.

Das Gründerduo hat sein Projekt innerhalb weniger Monate von der Idee zum fertigen Unternehmenskonzept umgesetzt. "Uns war im Winter eigentlich nur fad", schildert Kernstock den Werdegang von "Raceverse": "Philipp ist viel in der Tuningszene unterwegs und hat daher vom großen Interesse an solch einem Angebot gewusst."

Danach sei alles sehr schnell gegangen. "Im März haben wir begonnen, im Sommer war der Grundstock fertig. Und eigentlich kennen wir im gesamten deutschsprachigen Raum nichts Vergleichbares." Im Kern handle es sich um eine Simulationssoftware, die für Trainingszwecke von Rennfahrern entwickelt wurde. Dabei können zahlreiche Wünsche nach individuellen Vorlieben eingestellt werden, von Hunderten verschiedenen Fahrzeugen bis hin zu zahlreichen Rennstrecken, vom Red Bull Ring über Monza bis zu Klassikern wie Le Mans oder dem Nürburgring. Gefahren wird entweder mit VR-Brille oder vor einem großen Bildschirm.

Regelmäßige Wettrennen

"Das System kann etwa ein Fahrgefühl vermitteln, wie wenn man in einem echten Porsche GT3 Race sitzen würde", sagt Kernstock, "und wer dann zum Beispiel auf nasser Fahrbahn zu schnell in eine Kurve fährt, der fliegt natürlich auch von der Strecke." Allerdings garantiert ohne Blechschaden und Lebensgefahr.

"Raceverse" will nicht nur ein Treffpunkt für Fans von virtuellen Rennsimulationen und Motorsportliebhaber sein, sondern für alle Altersgruppen ein einzigartiges Erlebnis bieten – vom spannenden Familienausflug über Trainingsmöglichkeiten für Fahrschüler bis hin zum aufregenden Gruppen- und Firmenevent.

Das Studio vor den Toren von Vestenthal begeistert mit modernster VR-Technologie und realitätsnaher Fahrphysik. Zudem soll für die Region ein innovativer Freizeitimpuls gesetzt werden. Geplant sind auch regelmäßige Wettkämpfe, Simracing-Events sowie Kooperationen mit Fahrschulen und Motorsportvereinen. Das Angebot soll kontinuierlich ausgebaut werden.

Die erste Einzelfahrt (20 Minuten) kostet 30 Euro, jede weitere 25 Euro. Der Gruppentarif ab vier Fahrern beträgt 25 (20) Euro.

Onlinebuchung: www.raceverse.at

Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag 16 bis 20 Uhr, Freitag 16 bis 22 Uhr, Samstag 14 bis 22 Uhr, Sonntag 14 bis 20 Uhr.

Jan Kernstock, der 27-Jährige hat gemeinsam mit Philipp Hauser (31) die Raceverse VR GmbH gegründet

