Neues E-Carsharing in Kremsmünster

"Die Gemeinde hat vor kurzem das bestehende E-Carsharing-Angebot übernommen und erneuert. Nun steht ein neues E-Auto mit 330 Kilometern Reichweite zur Verfügung", sagt Bürgermeister Gerhard Obernberger. Der Standplatz direkt gegenüber der Feuerwehr in der Linzer Straße hat sich gut bewährt und bleibt auch für das neue Fahrzeug bestehen.

Die Nutzer profitieren dabei von ökosozialen Tarifen. Vielfahrer können das Auto für 3,84 Euro pro Stunde nutzen, Gelegenheitsfahrten kosten 4,80 Euro. Für jeden gefahrenen Kilometer werden zudem zwölf Cent verrechnet. In Zeiten steigender Sprit-Preise ist "Family-Carsharing" in jedem Fall eine gute Option. Das neue Fahrzeug ist ein Renault ZOE Zen, der in 40 Minuten Ladezeit den Akku für eine Fahrt bis 20 Kilometer auflädt.

Bisher wurde der E-Carsharing-Betrieb in Kremsmünster von der Genossenschaft "BürgerEnergie" Traunviertler Alpenvorland organisiert. Künftig fokussiert sich dieser Verein auf den Ausbau von Photovoltaik sowie Energieeffizienzprojekte. Der Gemeindevorstand fasste den Beschluss, das Projekt an die Genossenschaft "Family of Power" mit Geschäftsführer Gerd Ingo Janitschek zu übergeben. Die "BürgerEnergie" bleibt aber Kommunikationspartner und unterstützt die lokale Betreuung unter der Führung von Lukas Schützenhofer. Durch die Kooperation mit anderen Gemeinden steht den Nutzern aus Kremsmünster ab sofort nicht nur der Renault in der Linzer Straße zur Verfügung, sondern auch vierzig weitere E-Carsharing-Fahrzeuge. Die nächstgelegenen Autos stehen in Neuhofen an der Krems und Gmunden. Außerdem gibt es auch Angebote anderer Kooperationspartner.

Der Registrierungsprozess kann auf der Website von "Family of Power" oder auf der Kremsmünsterer Gemeindewebsite gestartet werden.