Neues Bahnhofsareal in Garsten nimmt Gestalt an

Noch wirkt das Bahnhofsareal in der Marktgemeinde wenig einladend, sind große Teile abgesperrt, herrscht reger Baustellenbetrieb. Doch das wird sich bald ändern. Hinter Fahrverbotsschildern und Bauzäunen wird die Modernisierung des Bahnhofs vorangetrieben. Wie ein ÖBB-Sprecher mitteilt, ist der Gleisbau bereits abgeschlossen. Der Mittelbahnsteig ist in Arbeit, bereits fertiggestellt sind die Pflasterarbeiten am Bahnsteig. Auch der schienengleiche Zugang zum Bahnsteig ist hergestellt.