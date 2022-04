Neuer Übergang am Posthofberg offiziell eröffnet

Nach ein paar Wochen Verzögerung ist auch der Lift beim Übergang in Betrieb, nachdem die fehlenden Teile geliefert und auch die TÜV-Prüfung bestanden wurde.

1,1 Millionen Euro hat die Stadt Steyr in das gesamte Projekt investiert. Bürgermeister Markus Vogl (SP): "Der neue Übergang wird in das gesamte Radwege-Konzept eingebunden, er nimmt als Nord-Süd-Verbindung eine wichtige Rolle für den Fußgänger- und Fahrradverkehr speziell in den Stadtteilen Tabor und Resthof ein."

Auch Baureferent Vizebürgermeister Helmut Zöttl betont den Nutzen der neuen Brückenkonstruktion: "Der Übergang ist ein schlankes, gelungenes Bauwerk, das auch für die Anrainer eine wesentliche Verbesserung darstellt."

Das gesamte Bauwerk ist 100 Meter lang und etwa drei Meter breit. Die Liftkabine der Aufzugsanlage bietet mit dreieinhalb Quadratmetern auch Platz für Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle.