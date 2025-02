Neuer Sturmtank des SK Vorwärts traf gleich doppelt

Beim 2:2 im fünften Winter-Testspiel der Rot-Weißen gegen Bad Schallerbach, aktuell hinter Dietach Zweiter in der Landesliga, traf der Angreifer mit südafrikanisch-irischen Wurzeln gleich im Doppelpack. Auf dem Kunstrasenplatz in Wallern erzielte er in Minute 27 nach Vorarbeit des ebenfalls erst vor wenigen Tagen verpflichteten Tschechen Michal Vrana zum 1:1-Ausgleich, danach brachte er nach Vorlage des kurz zuvor eingewechselten Daniel Bilic Vorwärts zwischenzeitlich sogar mit 2:1 in Führung (65.).

Bereits mrgen, Montag, um 17 Uhr steht das nächste Testspiel der Rot-Weißen auf dem Programm. Gegner in Pasching ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit Bundesligist LASK. Danach geht es am Freitag um 18 Uhr gegen Dietach weiter.

