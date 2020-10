Neuer Standort für das Kirchdorfer Corona-Drive-In

Am alten Standort des Roten Kreuzes konnte die steigende Anzahl der Proben kaum noch durchgeführt werden. Um einem möglichen Verkehrsstau entgegenzuwirken, wurde der Standort an die Straßenmeisterei verlegt. Hier kann durch das Drive-In-Prinzip die Anzahl der Entnahmen nahezu verdreifacht werden.

Proben von möglichen infizierten Personen werden hier direkt durch das Fahrzeugfenster entnommen. Dieses Verfahren ist für fahrtaugliche Personen gedacht, die gesundheitlich in der Lage sind, selbst zur Teststelle zu kommen. Wichtig ist, dass sich diese an die Anweisungen halten und keinesfalls das Fahrzeug am Gelände der Straßenmeisterei Kirchdorf verlassen. Es werden nur Personen getestet, die von der Gesundheitsbehörde dazu aufgefordert wurden.