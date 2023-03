Neuer Regionalversorger für Steyrdorf: „Ums EGG“ sperrt in historischem Gebäude auf

Im Frühjahr 2018 entschloss sich Bernd Fischer mit einigen Gleichgesinnten, die kurz zuvor stillgelegte Nahversorgung im Zentrum von Losenstein wieder zu beleben. Mit der Idee eines genossenschaftlichen Supermarktes traf der gebürtige Rheinländer damit den „Nerv der Zeit“. Sowohl die Mitglieder der Genossenschaft als auch die Lieferanten werden so zu Miteigentümern des Geschäftsmodells. Damit steigen automatisch das Interesse, die Verantwortung und die Einsatzbereitschaft.

Mit der Bezeichnung „Ums EGG“ wurde ein Name kreiert, der mittlerweile an drei Standorten für beste Qualität, gediegene Auswahl und faire Preise steht. „Hundert Mitglieder sind die Basis für das Funktionieren des Genossenschaftsmodells an jedem Standort. In Losenstein sind es bereits 136“, sagt Geschäftsführer Fischer.

Probebetrieb ab Mai

Während des Gesprächs mit der Steyrer Zeitung loggt sich ein junges Pärchen mit der Mitgliedskarte ein und betritt das Geschäft. Zielstrebig steuern die beiden auf das Leergutregal zu, geben ihr Gebinde ab und füllen den Einkaufskorb. Zum Abschluss scannen sie an der Kasse ihre Waren und zahlen bargeldlos. Ein paar freundliche Worte in Richtung von Bernd Fischer dokumentieren, wie wohl sich das junge Duo als Teilhaber in „ihrem“ Geschäft fühlt.

Am 3. Juni eröffnet „Ums EGG“ nun auch in Steyr am Wieserfeldplatz 6, dort, wo bis vor zwei Jahren die Café-Konditorei der Bäckerei Rieß beheimatet war, einen Supermarkt. „Die Arbeiten laufen auf Hochtouren“, sagt Fischer, „die Steyrer Genossenschaftsmitglieder kommen mit den Adaptierungsarbeiten langsam in die Endphase. Mitte Mai soll der Probebetrieb anlaufen.“

Auch in der „Eisenstadt“ wurde mit 115 Mitgliedern die notwendige 100er-Marke bereits geknackt und wächst ständig weiter. Mit einem der Erfolgsrezepte wollen die Genossenschafter in Steyr besonders punkten: Die Hälfte der Waren beziehen sie vom Bio-Großhändler, die restlichen 50 Prozent von regionalen Direktvermarktern. Damit bleibt am Ende ein Gesamt-Bioanteil von etwa 80 Prozent.

Geschichtsträchtig ist übrigens auch das neue Quartier am Wieserfeldplatz: Bereits im 18. Jahrhundert befand sich darin mehr als 40 Jahre lang eine Greißlerei, und von 1848 bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg beherbergte das Gebäude eine „Kleinkinderbewahranstalt“. (loc)

