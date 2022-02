Neuer Prospekt der Tourismusstadt

In der Broschüre, die in Deutsch und Englisch erhältlich ist, wird Steyr mit einer großen Auswahl an Bildern präsentiert.

Die zuständige Tourismusstadträtin Judith Ringer (VP) ist begeistert und überzeugt, dass auch im digitalen Zeitalter Bildbroschüren in analoger Form bei Gästen und Einheimischen Gefallen finden werden.