Neuer Primar für Unfallchirurgie im Kirchdorfer Spital

Stöcher (51) ist geborener Linzer und hat Medizin in Graz studiert. "Für mich schließt sich nun der Kreis, da ich bereits meine Turnusausbildung im damaligen Landeskrankenhaus Kirchdorf absolviert habe", sagt der Primararzt und freut sich auf die Rückkehr.

Nach der Ausbildung zum Allgemeinmediziner absolvierte Stöcher die Ausbildung zum Facharzt für Unfallchirurgie am damaligen AKH Linz – heute Kepler Universitätsklinikum (KUK). Während seiner Tätigkeit schloss er das Zusatzfach Sporttraumatologie ab. Weiters war er insgesamt 15 Jahre an mehreren Stützpunkten in Oberösterreich, unter anderem auch in Kirchdorf, aktiv als Notarzt tätig. Seit 2018 ist er Facharzt im neuen Fach Orthopädie und Traumatologie. Harald Stöcher lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Micheldorf. Zu Hause findet er vor allem beim Arbeiten mit Holz seinen Ausgleich und bewirtschaftet, nach der Ausbildung zum Forstfacharbeiter, einen eigenen Wald. Die Leitung der Abteilung für Unfallchirurgie übernimmt Stöcher von Primar Robert Pehn, der in den Ruhestand geht.

