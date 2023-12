Neuer Primar für die Steyrer Unfallchirurgie

Harald Stöcher (52) wird mit dem neuen Jahr an das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (PEK) Steyr wechseln und dort die Leitung der Abteilung für Unfallchirurgie übernehmen. Er folgt damit Primar Wolfgang Riedelberger, der nach 22 Jahren an der Spitze in den Ruhestand wechselt.

Stöcher leitet seit März die Abteilung für Unfallchirurgie am PEK Kirchdorf, der er vorerst auch weiter vorstehen wird. Künftig wird es an beiden Standorten eine eigene Abteilung für Orthopädie und Traumatologie geben.

Stöcher ist geborener Linzer und studierte Medizin in Graz: "Die Unfallchirurgie ist in ihrer Gesamtheit und Vielfalt der Bereich der Medizin, der von Anfang meine Berufung war." Nach der Ausbildung zum Allgemeinmediziner wurde er am damaligen AKH Linz Facharzt für Unfallchirurgie. Zudem schloss er die Ausbildungen für Sporttraumatologie, das Notarztdiplom und das Diplom für Osteopathie ab und ist seit 2018 Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Neben der allgemeinen Unfallchirurgie liegen seine fachlichen Schwerpunkte im Bereich der Beckenchirurgie, der Wirbelsäulenchirurgie sowie der Neurotraumatologie.

Harald Stöcher lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Micheldorf. In seiner Freizeit genießt er die Forstarbeiten im eigenen Wald, ruhige Augenblicke in seiner Holzwerkstatt und hält sich beim Mountainbiken fit.

