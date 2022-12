Neuer Präsident des Vereins für Städtefreundschaft

Ein Jahr später, 1971, wurde mit Kettering in den USA eine Partnerschaft geschlossen. In Folge gesellten sich Eisenerz (1988), Bethlehem (1999) im Westjordanland im Palästinensischen Autonomiegebiet und San Benedetto del Tronto in Italien (2001) in diesen Freundschaftskreis hinzu.

Beim Verein für Städtefreundschaften gab es nun kürzlich einen Präsidentenwechsel. Dabei wurde Bürgermeister Markus Vogl zum Nachfolger von Altbürgermeister Gerald Hackl gewählt. Im kommenden Jahr plant der Verein mit zwei Jahren Corona-Verspätung am 1. Juli ein Fest anlässlich der 50-jährigen Freundschaft mit Kettering.