Neuer ÖAMTC-Radstützpunkt

Abhilfe bei solchen Pannen schaffen die ÖAMTC-Fahrrad-Stützpunkte, die nun um einen neuen im Technologiezentrum und Nationalpark-Besucherzentrum in Reichraming erweitert wurden. Ausgestattet sind die Stationen mit einer Aufhängevorrichtung, einer Luftpumpe und Werkzeug für "Do It Yourself"-Reparaturen. Sollte sich die Panne so nicht beheben lassen, können Mitglieder telefonisch – auch über Notruf 120 – den ÖAMTC-Pannendienst verständigen.