Neuer Markt im Stadtteil Resthof

Am 13. September fällt nämlich der Startschuss für den neuen Wochenmarkt auf dem Grandyplatz, direkt neben der Pfarre. Die für das Marktwesen zuständige Stadträtin Evelyn Kattnigg hat dieses Projekt gemeinsam mit dem Team des Marktamtes in Angriff genommen und umgesetzt. "Der Resthofmarkt ist bewusst am Nachmittag angesetzt, damit auch Berufstätige von diesem Angebot profitieren können", sagt Kattnigg. Zum Auftakt des Resthof-Wochenmarktes wird am 13. September von 15 bis 18 Uhr ein kleines Eröffnungsfest organisiert.

