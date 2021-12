Corona hat die Stadtbetriebe teyr (SBS) Fahrgäste auf ihren Buslinien gekostet. Die will man zurückholen. Magistrat und Geschäftsleitung haben einen Ausbau der Betriebszeiten sowie die Einführung neuer Öffi-Verbindungen bekannt gegeben. Im Frühverkehr werden die Pendler und Schüler von den Wartehäuschen in den Stadtteilen fortan im Viertelstundentakt abgeholt. Der Linienverkehr in die "Außenbezirke" wie nach Gleink oder in die Waldrandsiedlung wird auf den Samstagnachmittag erweitert, gemessen