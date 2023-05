Neuer Anlauf: Steyr und die Eisenstraße bemühen sich um Welterbe-Status

Bild: Lichtblick Fotografie Julia C. Hoffer

Gemeinsam mit der Region Eisenstraße will Steyr als UNESCO-Welterbe nominiert werden. Am 23. Mai treffen in Steyr Fachleute und Vertreter der Region zusammen, um Strategien dafür zu entwickeln. Mehr als 50 Teilnehmer aus Ober- und Niederösterreich sowie der Steiermark, Tourismusverbänden, Leader-Regionen und Abteilungen von Land und Bundesministerien werden erwartet.