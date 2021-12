Neue Vorrangregelung in Sierning macht Autofahrern zu schaffen

Durch Sierning wird nicht mehr gerast und merklich langsamer gefahren. Das ist die positive Auswirkung dessen, dass das Ortszentrum der Marktgemeinde zur 30er-Zone erklärt worden ist. Eine negative Folge ist, dass sich mehr Autofahrer als befürchtet mit den neuen Vorrangregeln nicht mehr auskennen. Mit der Änderung des Höchsttempos auf 30 Kilometer pro Stunde geht nämlich verkehrsrechtlich die Einführung der Rechtsregel einher. Nachrangschilder in der Seilergasse, Neustraße, Hochstraße und Steyrerstraße mussten den neuen gesetzlichen Gegebenheiten folgend abgeschraubt werden. Nach der Rechtsregel haben Autofahrer plötzlich gegenüber Straßenkameraden auf bisherigen Nebenstraßen Wartepflicht. Gott sei Dank steigen alle Lenker angesichts der ungewohnten Verhältnisse auf die Bremse, weshalb "nur" der Verkehrsfluss ins Stocken gerät.

"Wir haben auf die neue Situation aufmerksam gemacht", sagt Bürgermeister Richard Kerbler (SP), "aber die Verständigungen an alle Sierninger sind etliche Zeit bei der Post hängengeblieben", weshalb die Vorrangänderungen wie eine "Nacht-und-Nebel-Aktion" gewirkt hätten. Kerbler verweist darauf, dass die Bezirkshauptmannschaft an manchen Kreuzungen, an denen nun Unklarheiten herrschen, die Rechtsregel wieder aufheben und eine Neuregelung veranlassen könne. "Wir werden jetzt die Erfahrungen sammeln", sagt Kerbler, "und dann gemeinsam mit der Behörde die Verhältnisse an die Bedürfnisse anpassen."