Neue und neu motivierte Hüttenwirtin für Ebenforstalm und für das Jagahäusl im Nationalpark Kalkalpen

Im Jagahäusl gibt es heuer erstmals auch an den Dezemberwochenenden und in der ersten Jännerwoche selbst gemachte Knödel und Mehlspeisen.

Ein beliebtes Ausflugsziel ist das Jagahäusl im Bodinggraben. Dort hat Bundesforste-Pächterin Maria Hahn (68) an sich im Vorjahr das Geschirrtuch und die Topflappen an den Nagel gehängt. Jetzt hängt sie doch noch eine Saison an. "Ich habe im Dezember und Jänner wieder dieses Kribbeln und Prickeln und die Sehnsucht nach meinem Jagahäusl gespürt und gehe daher in die Verlängerung", sagt die Hüttenpächterin. Sie wolle es noch einmal wissen, sei top motiviert.