Neue Rekorde für Steyrs Schwimmer

STEYR. Die Top-Athleten des Askö Schwimmclub Steyr sind europaweit im Einsatz – und erfolgreich. Vergangenes Wochenende war das wieder so.

Marvin Miglbauer stellte in der Schweiz einen neuen österreichischen Juniorenrekord über die 50 Meter Rücken auf. Mit der Super-Zeit von 25,98 Sekunden ist er sowohl für die Junioren-EM wie die Junioren-WM qualifiziert.

Johannes Dietrich verbesserte in Holland den OÖ-Rekord über 200 Meter Brust gleich zwei Mal. Im Vorlauf schlug er in 2:13,35 Minuten an. Im Finale war er noch einmal um 21 Hundertstel schneller.

Alex Trampitsch, ebenfalls im holländischen Eindhoven am Start, tat es Dietrich über die 200 Meter Freistil gleich. Im Vorlauf schwamm er in 1:49,88 Minuten zum OÖ-Rekord. Im Finale schlug er gar in 1:49,15 an.

