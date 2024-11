Neue Regenten in der Stadt "Bad Halli Galli"

Die Narren haben nicht verschlafen – aus Termingründen fand das heurige "Narrenwecken" in Bad Hall nicht wie gewohnt am 11.11., um 11.11 Uhr statt, sondern an einem Vormittag vier Tage später vor dem Rathaus der Kurstadt. Bürgermeister Bernhard Ruf, als Karnevalist beim BHCC Bad Hall nicht ganz unbefangen, händigte an Prinzessin "Tanja I., die Traktorbraut, die Hanf anbaut" und Prinz "Franz Peter I., der vergnügt die Äcker pflugt" bereitwillig den Rathausschlüssel aus. Erste Amtshandlung der Faschingsmonarchen: Bad Hall wurde auf "Bad Halli Galli" umgetauft und Adlwang in "Maryland" umbenannt. Foto: geh

