Neue Regeln für den Grünmarkt

Die Baustelle am Grünmarkt, wo monatelang der Innerberger Stadel für die Landesausstellung 2021 umgebaut wurde, ist nun endlich abgeschlossen. Ab sofort gelten für die Bereiche Grünmarkt und Zieglergasse neue Verkehrslösungen. Hier die wichtigsten Neuerungen im Detail:

Der Grünmarkt ist in Richtung Stadtplatz einspurig befahrbar. Vom Stadtplatz kommend dürfen nur Taxis in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr, Busse, Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen, Fahrzeuge des Straßendienstes sowie Radfahrer den Grünmarkt in Richtung Vorlandbrücke befahren.

Auf dem Grünmarkt gilt ein generelles Umkehrverbot.

Vor dem Postgebäude sind zehn Minuten Halten für kurze Erledigungen erlaubt.

Auf der Fahrbahn von der Vorlandbrücke Richtung Zieglergasse sind links und rechts durchgehende gelbe Linien markiert. Dies bedeutet, dass hier Halten und Parken verboten ist.

Die Zufahrt zum Ennskai über die Zieglergasse ist weiterhin möglich.

Wer von der Vorlandbrücke in Richtung Zieglergasse fährt, darf aufgrund der Sperrlinie nicht mehr nach links Richtung Leopold-Werndl-Straße abbiegen.

Radfahren auf dem Pfarrberg, der als Fußgängerzone ausgewiesen ist, ist erlaubt.

Dazu Vizebürgermeister Wilhelm Hauser: "Ich wünsche mir, dass diese Regelungen von allen Verkehrsteilnehmern beachtet werden."

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at