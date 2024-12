Neue Leitung für Urologie im Krankenhaus Steyr

Christian Peither ist Primar-Arzt an der Urologie in Steyr.

Peither (48) kam in Steyr zur Welt und studierte Medizin in Innsbruck. Bereits einen Teil seiner Turnusausbildung absolvierte er im Krankenhaus Steyr. Seit 2007 ist er dort an der Abteilung für Urologie tätig und machte seine Facharztausbildung mit europäischer Zertifikation (FEBU). Als Oberarzt führte Peither tausende urologische und uro-onkologische Eingriffe durch, seit dem Frühjahr auch mit dem DaVinci®-Roboter. Darüber hinaus ist er Notfallmediziner. Der Facharzt leitete die Abteilung für Urologie bereits seit Mai 2023 interimistisch. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und den beiden Söhnen (14 und 16 Jahre) in Steyr. In seiner Freizeit liebt er es Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, zu handwerken und Fußball zu spielen.

