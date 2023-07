Neue Kreißzimmer waren gerade fertig, da kam schon der kleine Ares zur Welt

Das Team der Geburtshilfe in einem der drei neuen Kreißzimmer

Der kleine Ares erfüllte damit wenige Stunden nach der Fertigstellung gemeinsam mit seiner Mama die freundlich gestaltete Geburtenstation im dritten Stock mit Leben. Ares und seiner Mutter geht es gut, und das Geburtshilfeteam freut sich über die erste Geburt in der neuen Station und einen erfolgreichen Umzug. Über mehrere Wochen hinweg wurden zuvor die Räumlichkeiten auf Station 3A für die neue Nutzung als Kreißzimmer angepasst. Am Donnerstagabend konnte der Umzug abgeschlossen werden, und das Team der Geburtshilfe zog vom zweiten in den dritten Stock.

Im neuen Kreißzimmer steht das Team der Geburtshilfe rund um Primar Josef Hager und die diplomierte Pflegerin Michaela Schweiger den werdenden Familien wie gewohnt mit Fachwissen und Einfühlungsvermögen zur Seite. "Wir haben hier sehr helle und großzügige Zimmer zur Verfügung. Besonders erfreulich ist, dass die neu geschaffenen Räumlichkeiten besser klimatisiert sind als der bisherige Kreißzimmerbereich. Vor allem in den Sommermonaten ist das für die werdenden Mütter und auch das Geburtshilfeteam von großem Vorteil", sagt DGKP Michaela Schweiger, die Stationsleiterin des Family Centers.

Grund für den Umzug der Kreißzimmer ist der Umbau der bestehenden Räumlichkeiten. "Wir freuen uns, dass nun die Umbauarbeiten im bestehenden Kreißzimmerbereich im 2. Stock starten können. Damit liegen wir genau im Zeitplan und können mit Ende März 2024 wieder in die neuen Räume einziehen. Den Patientinnen stehen dort dann drei Kreißsäle – zwei davon mit Geburtswanne – und eine begehbare Dachterrasse zur Verfügung. Bis dahin können wir im 3. Obergeschoß alle Patientinnen in familiärer Atmosphäre betreuen", sagt Primar Hager.

Insgesamt 511 Babys kamen im vergangenen Jahr im PEK Kirchdorf auf die Welt. Der August war im Vorjahr mit 56 Entbindungen der geburtenstärkste Monat.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst