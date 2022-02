Neue Initiative der Katholischen Jugend

Maria Brader verdeutlicht das Motto: "Kirche ist bunt". Dazu gehört auch eine Vielfalt an Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten. Dies solle als Lernchance begriffen werden, auf kirchlicher und gesamtgesellschaftlicher Ebene. Die vom Jugendzentrum Gewölbe angestoßene Regenbogenseelsorge Steyr will besonders junge Menschen ermutigen, sich positiv mit (der eigenen) Sexualität und Geschlechtsidentität im Rahmen von Spiritualität und Religion zu beschäftigen. Ein erster Gottesdienst in der Pfarre Ennsleite findet am 18. Februar um 19 Uhr statt. Liebende aller Art sind eingeladen, diese schöne Fähigkeit zu feiern: lieben und geliebt werden.

Weitere Infos auf Instragram: @regenbogen_ueber_steyr