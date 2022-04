Neue Gesichter am Podium nach Pause des Stadtlaufes

Der Anfeuerung eines Menschenspaliers auf den Gehsteigen hätte es gar nicht bedurft. Jeder und jede der mehr als 800 LäuferInnen brannte auf den Waidhofner Stadtlauf und konnte nach zweijähriger Corona-Zwangspause den Startschuss am vergangenen Wochenende gar nicht erwarten.

Schon die Siegerzeiten bei den Kinder- und Schülerläufen über verkürzte Strecken ließen die Organisatoren von der Sportunion auf starke Rundenzeiten beim Hauptlauf hoffen. Sie wurden schon von den Damen nicht enttäuscht: Lucia Resch vom LCU Euratsfeld gewann das Rennen auf der viermal zu durchlaufenden 1.525 Meter langen Stadtlaufrunde (6,1 km) nach 23:40 Minuten mit Respektabstand vor Julia Mühlbacher und Trix Wimmer. Nichts für Nervenschwache war der Hauptbewerb der Männer. Bei flotten 3:10-Minuten Kilometer-Durchgangszeiten dünnte sich bald die Spitze aus. Ein Pulk aus sechs Läufern hatte sich vom Feld schon in der ersten Runde abgesetzt. Der Sixpack bestimmte das Tempo und das Geschehen. Beim Anstieg auf den Badberg packte Sebastian Fuchs (SIG Harreither) die Gelegenheit beim Schopf, als sich seine fünf Mitausreißer einen Moment lang dem Trott der Gruppe hingaben. "Ich habe mir am Beginn der letzten Runde gedacht, ich probiere es am Badberg", erinnerte sich Fuchs an die Situation, als er sich ein Herz fasste und das Tempo anzog. Fuchs entwischte seinen Fluchtgefährten, riss ein Loch auf. Über den Rest der Strecke gelang es ihm, die Verfolger von seinen Fersen zu schütteln. Als Fuchs nach 19:31 Minuten mit seiner Hüfte das Zielband mitstreifte, sprintete Christoph Pölzgutter im Kampf um die Podestplätze drei Sekunden dahinter Denis Kronsteiner (beide Waidhofen) nieder.