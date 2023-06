Neue Führung für die "Eisenstraße"

Seine bisherige Co-Geschäftsführerin Gudrun Hofbauer führt den Verein ab September gemeinsam mit Bettina Rehwald, die seit 2019 im Projektmanagement für das Leitprojekt "Gründung findet Stadt" zuständig ist.

Hackl war elf Jahre lang für die Eisenstraße tätig, davon acht Jahre als Geschäftsführer. Meilensteine waren die touristische Aufbereitung des Ybbstalradwegs, die Begleitung der Niederösterreichischen Landesausstellung 2015 in Neubruck sowie der Aufbau von Wirtschaftskooperationen. Mit einer Verabschiedungsfeier im Rahmen der Vorstandssitzung in Wolfpassing überraschte das Eisenstraße-Team den scheidenden Geschäftsführer. Hackl wird künftig im Bereich Standortentwicklung am Magistrat Waidhofen an der Ybbs beschäftigt sein.

