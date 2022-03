Neue Fahrräder für den Steyrer Verkehrsgarten

Von Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr wurden zehn neue Fahrräder an Rudolf Kern, den Verkehrserziehungskoordinator des Stadtpolizeikommandos Steyr, übergeben. Die Fahrräder werden im Verkehrsgarten der Jugend am Rennbahnweg eingesetzt.

Die bisher verwendeten alten Fahrräder übernimmt das ReVital-Netzwerk. Sie werden in der eigenen Fahrradwerkstätte repariert und in den ReVital-Shops zum Verkauf angeboten. In Steyr gibt es einen entsprechenden Shop im Haus Schönauerstraße 3. Partner von ReVital ist die Volkshilfe.