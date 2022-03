Neue Diskussion um Ausbau von Kids & Company

Dem unter der Obhut der evangelischen Kirche stehenden Kindergarten "Kids & Company" am Rand des Steyrer Schlossparks droht, wie berichtet, ohne einen Zubau für einen Bewegungsraum und Sanitäreinrichtungen für das Personal das Aus. Doch trotz grundsätzlicher politischer Einigung, den Fortbestand dieser Kinderbetreuungseinrichtung zu sichern, ebben die Diskussionen über das "Wie" nicht ab. Der Entwurf für den Zubau sieht ein freistehendes Gebäude in Richtung des Spielplatzes vor. Dabei müsste jedoch ein Teil des alten Baumbestandes gefällt werden.

"Wir machen uns Sorgen, dass dem derzeitigen Konzept wertvoller Baumbestand zum Opfer fällt", erklärt Stadträtin Judith Ringer die VP-Bedenken, "wir sind gerade dabei, ein Konzept für die Neugestaltung des Schlossparks mit hohem Aufwand zu erarbeiten. Da wäre es kontraproduktiv, jetzt ohne Konzept Zwangspunkte mit der Bewilligung von Gebäuden im Schlosspark vorab zu schaffen." Eine Variante bringt VP-Gemeinderat Harald Peham ins Spiel: "Ein Anbau an den bestehenden Bewegungsraum wäre bautechnisch für alle Seiten die günstigere Variante." Hier wären keine Baumfällungen erforderlich, der Anbau ließe sich unter Berücksichtigung der angrenzenden Gebäude der Stadtgärtnerei besser in das städtebauliche Bild integrieren. Es wäre einzig in geringem Umfang ein Teil der Fläche der Stadtgärtnerei erforderlich. Er habe Bürgermeister Markus Vogl (SP) das Konzept bereits übermittelt.