In den Ohren im Mühlviertel hört sich die Nachricht gut an, am südlichen Donauufer wird sie mit Bitterkeit vernommen. Die Verkehrslandesräte von Nieder- und Oberösterreich Ludwig Schleritzko (VP) und Günther Steinkellner (FP) gaben gestern bekannt, dass die Planungsarbeiten für die neue Donaubrücke Mauthausen und der Vorlandbrücke Niederösterreich vergeben wurden.