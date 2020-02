Die Eltern haben in Windischgarsten ein Grundstück geerbt, weshalb Elisabeth Leitner aus dem hohen Norden des Bundeslandes auch dessen südlichen Zipfel gut kennt. Die Abteilungsleiterin für die Genehmigung von Betriebsanlagen an der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach ist gestern vom Land Oberösterreich als Nachfolgerin des Kirchdorfer Bezirkshauptmannes Dieter Goppold bekannt gegeben worden, der Anfang Mai in den Ruhestand tritt.