Neue Aufgabe in Linz für Franz Schmidsberger

Schmidsberger war von 2006 bis 2022 in der Seelsorge in Steyr tätig. Bis zum Weggang der Jesuiten 2019 oblag ihm die Verwaltung der Marienkirche. Als Pastoralassistent war er für die Entwicklung von innovativen pastoralen Projekten im Innenstadtbereich verantwortlich. Er organisierte mit anderen das Taizé-Gebet in der Sakristei der Marienkirche, arbeitete am Programm der Langen Nacht der Kirchen mit, gewann immer wieder Schulen für Kooperationen und betrieb in Steyr eine Seelsorge der Begegnung.

Als Sternsinger unterwegs

Für viele Menschen in und um Steyr war er Ansprechpartner in schwierigen Lebenssituationen. Mit anderen Erwachsenen ging er in der Innenstadt sogar als Sternsinger von Geschäft zu Geschäft. Von 2019 bis 2022 war er zudem Pastoralassistent in der Stadtpfarre.

"Wir danken ihm für die in Steyr geleistete Arbeit, für sein Durchhaltevermögen in schwierigen Aufgabenfeldern und wünschen ihm Gottes Segen für die neue Aufgabe", sagt der Steyrer Theologe Karl Ramsmaier im Namen des Dekanats. Franz Schmidsberger freut sich auf die neue Aufgabe und blickt noch einmal zurück auf seine Zeit in Steyr: "Ich danke für viele schöne Begegnungen und erfüllende Momente."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper