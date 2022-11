Neos wollen die Impfwerbung in Steyr überprüfen

Die Stadt hat 115.000 Euro aus einem vom Bund überwiesenen Betrag in der Höhe von 329.279 Euro für eine Werbekampagne für die Corona-Impfung an Sportvereine und Kulturträger in der Stadt ausbezahlt. Als Gegenleistung für 8940 Euro hat der SK Vorwärts Steyr – als wichtigster Sportverein der Stadt als Beispiel genommen – bei Ligaspielen Banner für die Corona-Impfung aufgehängt, Inserate im Klubmagazin schalten lassen und Lautsprecherdurchsagen im Stadion gemacht.

Die Stadt hat alle Sport- und Kulturvereine aufgerufen, derart Partner der Werbekampagne zu sein. Freisais fragt, ob das widmungsgerecht war.