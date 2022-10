Negativserie gestoppt: SKV und SKU gewinnen wieder

STEYR/AMSTETTEN. Am eigenen Schopf haben sich Steyr und Amstetten aus der Mini-Misere gezogen: Vorwärts ließ sich beim Heimspiel gegen Lafnitz auch von einem 0:1-Rückstand nicht beirren. Mit Kampfgeist und Einsatz zeigte die Madlener-Elf ein ganz anderes Gesicht als zuletzt.

Der Lohn war der Ausgleichstreffer durch Oliver Filip. Die Rot-Weißen starteten in Folge furios in Durchgang zwei. David "Bum-Bum" Bumberger erhöhte Augenblicke nach Wiederanpfiff auf 2:1. 20 Minuten vor Schluss machten die Gäste aus der Steiermark mehr Druck, drängten auf den Ausgleich. Doch der SKV hielt stand und fuhr den so wichtigen Heimsieg ein. "Wir haben die Herausforderung angenommen und in vielen Bereichen eine sehr gute Reaktion gezeigt", sagte Coach Daniel Madlener nach dem Spiel.

Bei den Steyrern werden Dienstagabend abseits des grünen Rasens die Weichen für die Zukunft des Vereins gestellt. Bei der Generalversammlung wird Markus Knasmüller offiziell das Obmann-Amt von Reinhard Schlager übernehmen, der sich in die zweite Reihe verabschiedet. Mit Jörg Rigger steht ein weiterer bekannter Name auf dem Wahlvorschlag.

Beim Duell Amstetten gegen die Young Violets starteten die Jungveilchen besser in die Partie und gingen früh in Führung. Die Mini-Krise des SKU fand dennoch keine Fortsetzung, denn die Gäste aus dem Mostviertel drehten die Partie in eindrucksvoller Art und Weise.

Nach 30 Minuten übernahm die Fallmann-Elf das Kommando und erzielte den Ausgleich. Mit 1:1 ging es in die Pause. Zehn Minuten nach Wiederbeginn setzte Amstetten zum Doppelschlag an: Zunächst brachte Dominik Weixelbraun sein Team 1:2 in Führung (55.). Der Jubel war noch kaum verhallt, schon zeigte die Anzeigetafel 1:3. Ex-Rapidler Philipp Schobesberger gelang sein erstes Tor für Amstetten. Nach einer Austria-Chance in der 70. Minute traf Stefan Feiertag nach einer Mayer-Flanke per Kopf zum 1:4 (75.). Die Partie war entschieden. In der 82. Minute trug sich auch Thomas Mayer in die Schützenliste ein – 1:5 nach neuerlichem Zuspiel von Weixelbraun. Der Kantersieg war Balsam für das Team und die Fans.