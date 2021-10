Neben Hallenbad wird auch Freibad neu gebaut

"Wir haben nicht aus Jux und Tollerei auf das Freibad verzichtet, sondern im Hinblick auf die Finanzen", sagt Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder (G). Was ein strategischer Fehler gewesen sei: Die SP kämpfte massiv dagegen an, sammelte Unterschriften und stellte eine Bürgerinitiative auf die Beine, dass den Amstettnern deren Freibad gerettet werde. Bei einer Umfrage forderte dann eine Zweidrittelmehrheit, dass nicht nur das Hallenbad saniert werde, sondern es auch weiterhin Bassins im Freien geben solle. Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) hat daraufhin den Grazer Architekten Robert Gobli mit den Planungen wieder an die Startlinie beordert.

Jetzt liegen neue Pläne für ein Hallen- und Freibad mit zwei Außenbecken (25 mal 15 Meter sowie 20 mal 16 Meter) auf dem Tisch. Die Bassins sollen im Sommer den Badegästen nasse Abkühlung verschaffen, während Schwimmer im vergrößerten Hallenbecken ihre Bahnen ziehen. Das Hallenbad wird nicht nur Sportstätte für Vereine und Schulen sein, sondern auch für Familien großen Spaß bereithalten. Neben dem Erlebnisbecken führt eine neue Rutsche vom Obergeschoß über den Außenbereich ins vorgewärmte Nass. "Es wird ein Bad von der Bevölkerung für die Bevölkerung", dankte Haberhauer den vielen Stimmen aus der Bevölkerung, die sich zur Neugestaltung des Bades geäußert hatten. Mit neuem Kostenrahmen von 19 Millionen Euro für den gesamten Komplex setze die Stadt von den Wünschen das Machbare um. Mit 30. April nächsten Jahres wird das Bad in Amstetten zugesperrt, dann kommen Bagger und reißen die Gemäuer ab. Die Baustelle soll knapp zwei Jahre dauern, Anfang 2024 soll Wiedereröffnung sein.

SP-Vizebürgermeister Gerhard Riegler zeigte sich zufrieden mit dem erzielten Ergebnis. Ein Wermutstropfen bleibt für ihn, dass die Zukunft der Sauna noch ungewiss sei, sie soll zu einem späteren Zeitpunkt gebaut werden.