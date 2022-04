Natur im Garten: Tipps in der SAM-Werkstätte

"Wie kann ich Krankheiten an Rosen und anderen Zierpflanzen vorbeugen?" – "Wie kann ich Dickmaulrüsselkäfer oder Blattläuse biologisch bekämpfen?" – "Wie kann ich Nützlinge in meinem Garten fördern?" Eine Menge Fragen, auf die es jetzt für Gartenfreunde in der Werkstätte der Stadterneuerung (SAM), im Container auf dem Hauptplatz, fachkundige Antworten gibt. Jeden Donnerstag steht ein Mitarbeiter von "Natur im Garten" von 8 bis 12 Uhr gegen Voranmeldung unter der Tel. 0 27 42 / 74 3 33 als Berater zur Verfügung. "Natur im Garten" ist eine vom Land NÖ getragene Bewegung zum Bio-Gärtnern.