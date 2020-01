Das Bergland, das steil zum Frenzgraben abfällt, soll in den Augen des oö. Umweltanwaltes Martin Donat nicht so werden wie der Gegenhang drüben hinter der Landesgrenze zur Steiermark. Forstwege zersägen den Wald, nackter Felsen klafft zwischen den Bäumen hervor. Bald könnten auch auf oberösterreichischer Seite des Grabens Lastwagen Tonnen an Abraum aus dem Steilgelände karren.