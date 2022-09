Den OÖNachrichten wurde zugetragen, dass eine Entscheidung über die künftige Geschäftsführung der Nationalpark Kalkalpen GmbH mit Sitz in Molln (Bezirk Kirchdorf) gefallen sein soll. Demnach soll der Vertrag von Geschäftsführer Volkhard Maier nicht verlängert werden. Er hatte die Position am 1. Jänner 2018 von seinem Vorgänger Erich Mayrhofer übernommen. Die Führungsposition für Österreichs größtes zusammenhängendes Waldgebiet war Ende Juli ausgeschrieben worden. An der Nationalpark OÖ