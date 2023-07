Namensstreit um Steg: Die Roten sind sich nicht grün

Es war eine schöne Geste: Bürgermeister Markus Vogl (SP) und die Mitglieder des Stadtsenates brachten kürzlich ein Schild mit der Aufschrift "Herbert-Walzl-Steg" als Premierengeschenk mit ins Theater am Fluss. Walzl war 2022 überraschend gestorben, hatte das Theater geprägt und mitaufgebaut. Seine beiden Söhne waren gerührt von der Ehrung. Doch der neue Name für den inoffiziell Rohr- oder gebräuchlicher Sandmair-Steg kommt nicht bei allen gut an.