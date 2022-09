Zuhause hat Volksschullehrerin Birgit Schörkhuber am Vorabend noch ein wenig auf der Gitarre geübt, schließlich wollte sie am nächsten Morgen nicht vor ihrer neuen Klasse patzen, als sie das Lied "Ich bin ein Schulkind und ich habe einen klugen Kopf" anstimmte. Für die Taferlklassler, die mit ihrer Frau Lehrerin in der heurigen 1b-Klasse die nächsten vier Schuljahre verbringen werden, ist es keine neue Beziehung, die sie eingehen müssen.