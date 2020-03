Nahversorgung: Stadt appelliert an die Disziplin der Steyrer

Den Wochenmärkten wird in Zeiten der Coronakrise größere Bedeutung bei der Nahversorgung der Bürger mit regionalen Produkten zukommen. Vom Marktamt kommt jedoch die dringende Bitte, beim Einkauf auf die nötige Selbstdisziplin zu achten. Die dichten Menschenschlangen, die sich vor manchen Marktständen etwa am vergangenen Wochenende gebildet hatten, bringen auch ein erhöhtes Ansteckungsrisiko mit sich. Der für das Marktgeschehen zuständige Stadtrat Mario Ritter (FP) richtet daher einen dringenden Appell an alle Steyrer, die sich mit regionalen Lebensmitteln eindecken wollen.

„Damit die Märkte weiterhin offen bleiben können und Steyr nicht zur Geisterstadt wird, sind ein wenig Disziplin und ein gewisses Sicherheitsdenken unbedingt nötig“, sagt Ritter, „halten sie bitte beim Anstellen um Lebensmittel einen Mindestabstand von zwei Metern zum nächsten Kunden ein, auch wenn es sich hier um einen Einkauf im Freien handelt, der weniger Gefahr mit sich bringt. Beim Coronavirus handelt es sich um eine Tröpfcheninfektion. Entsprechender Abstand minimiert daher das Ansteckungsrisiko enorm.“ Menschentrauben, bei denen die Kunden dicht gedrängt stehen, seien gerade für ältere Mitbürger, die häufig bei den Marktständen einkaufen, kontraproduktiv.

In Steyr gibt es Wochenmärkte am Stadtplatz (Do, Sa), im Münichholz (Do, Sa), auf der Ennsleite (Sa) und am Tabor (Sa).

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at